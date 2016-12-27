новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На месте крушение Ту-154 в Черном море со дна подняты части фюзеляжа самолета, механизмы управления и запасной трап

27.12.2016 - 09:13

Новости России. В России на месте крушения Ту-154 третьи сутки идут поиски погибших и обломков самолета. В операции задействованы несколько тысяч человек, свыше 40 судов, подводные аппараты, а также авиационная техника. Работа не прекращалась и ночью. Для этого были установлены мощные прожекторы и световые башни. Все больше останков поднимают на поверхность. Некоторых погибших уже удалось опознать.

Также со дна Черного моря были подняты фрагменты авиалайнера. Среди них несколько частей фюзеляжа, два механизма управления и запасной трап самолета.

Между тем, точную причину катастрофы все еще не назвали. Среди рабочих версий – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте крушение Ту-154 в Черном море со дна подняты части фюзеляжа самолета, механизмы управления и запасной трап

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154
Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154
Фото: Reuters. Tu-154 crashed in the Black Sea.
Крушение самолета Минобороны ТУ-154 над Черным морем: хроника катастрофы
Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович
Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович
Леонид Заяц о крушении самолёта ТУ-154: в дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл
Леонид Заяц о крушении самолёта ТУ-154: в дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл
Фото: Reuters. Tu-154 crashed in the Black Sea.
Памяти артистов ансамбля Александрова, Доктора Лизы, журналистов и экипажа Ту-154
Мы поддерживаем Россию в эту тяжкую минуту: книга соболезнований в российском посольстве будет открыта и 27 декабря
Мы поддерживаем Россию в эту тяжкую минуту: книга соболезнований в российском посольстве будет открыта и 27 декабря
В городах Беларуси отключена праздничная иллюминация, над резиденцией Президента приспущен флаг
В городах Беларуси отключена праздничная иллюминация, над резиденцией Президента приспущен флаг
В эти скорбные минуты я посылаю русскому народу слова поддержки: жители Гомеля и Бреста почтили память жертв крушения Ту-154
В эти скорбные минуты я посылаю русскому народу слова поддержки: жители Гомеля и Бреста почтили память жертв крушения Ту-154
Все новости по теме Крушение Ту-154 Минобороны РФ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru