На ОИ-2018 могут принять участие 208 спортсменов из России

Новости России. Олимпийский комитет России поддержал готовность российских спортсменов выступить на предстоящей Олимпиаде под нейтральным флагом.

По информации ТАСС, решение по участию на данном соревновании будет индивидуально принимать каждый спортсмен на основе приглашения, полученного от МОК.

Решение представители ОКР приняли единогласно на Олимпийском собрании 12 декабря.

Накануне спортсмены обратились с заявлением, в котором попросили уважать решение выступить на играх под нейтральным флагом и оказать поддержку и тем атлетам, которые поедут, и тем, кто останется.

Напомним, неделю назад МОК запретил российской сборной принимать участие в Олимпиаде. «Чистые» спортсмены из России смогут принять участие в соревновании под нейтральным флагом. МОК сам будет формировать список спортсменов на основе информации о допинг-нарушениях и соблюдениях всех международных правил.

Как приводит слова главы ОКР Александра Жукова Sports.ru, сейчас лицензии на участие в Олимпиаде в Южной Корее имеют 208 спортсменов из России.

Эту проблему Россия может решить красиво. Лукашенко о санкциях в отношении российских олимпийцев

Дарья Домрачева прокомментировала решение МОК по сборной России на ОИ-2018