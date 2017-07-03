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На пляже Феодосии нашли мертвого дельфина с привязанным камнем на шее

03.07.2017 - 18:08

На берег пляжа Феодосии волна выбросила тушу мертвого дельфина. К животному был привязан кусок бетона на веревке.

Как сообщает РИА Новости, погибший дельфин был два метра в длину. На побережье дикого пляжа, куда животное прибило волной, дельфины такой величины не водятся, потому что там мелко.

Кто совершил это преступление – неизвестно. Однако судя по тому, что следов разложения не было – дельфин умер не так давно.

Несколько лет назад чудовищная история произошла на Сахалине.

Трое живодеров издевались над медведем. Происходящее они запечатлели на видео. Об инциденте стало известно благодаря ролику, размещенному в социальных сетях. Медведь сумел освободиться: сначала хищник разорвал зубами колесо прижавшего его к земле джипа, а затем атаковал машину, из которой велась видеосъемка, и вынудил обидчиков ретироваться (здесь подробнее).

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