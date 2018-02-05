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На устранение последствий снегопада в Москве потребуется не менее 9 дней: видеофакт

05.02.2018 - 21:30

Новости России. В Москве ликвидируют последствия мощнейшего за последние 100 лет снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода испытывала (подробнее здесь) российскую столицу несколько суток и стала причиной гибели одного человека. Еще пятеро пострадали.

Высота снежного покрова к 5 февраля уже более 50 сантиметров,

что в полтора раза превышает месячную норму. На уборку снега выведены более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 15 тысяч единиц техники. На устранение всех последствий снежного бурана потребуется не менее 9 дней.

Однако синоптики не советуют россиянам расслабляться раньше времени. В течение ближайших трех суток погодная ситуация в Москве может усложниться, так как снегопады продолжатся.

На устранение последствий снегопада в Москве потребуется не менее 9 дней: видеофакт

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