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Национальная экспозиция Беларуси открылась на Петербургском международном экономическом форуме

02.06.2017 - 09:48

Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси открылась на ХХІ Петербургском международном экономическом форуме. На коллективном стенде нашу страну представляют ведущие предприятия нефтехимического сектора, организации транспортной, медицинской и фармацевтической сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в прошлом году его участниками стали более 12 тысяч человек из 130 стран мира. Среди них не только руководители крупнейших компаний, и ведущие мировые эксперты, но и политики. Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Национальная экспозиция Беларуси открылась на Петербургском международном экономическом форуме

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