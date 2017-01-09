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Над Архангельской областью взорвался метеорит

09.01.2017 - 13:44

Новости России. Российские СМИ сообщают о падении метеорита над Архангелской областью. Вспышка в небе попала на видео. Редкое явление запечатлел видеорегистратор автомобиля на трассе из Северодвинска в Онегу. Владелец авто выложил ролик в социальные сети.

В результате инцидента никто не пострадал.

Метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы, не долетев до земли.

Елена Новикова, пресс-секретарь Северного УГМС (в комментарии «Российской газете»):
Мы просмотрели видеозапись и можем с уверенностью сказать: это не природное явление, а космическое.

Напомним, в конце прошлого года метеорит упал в российской Хакасии. Соцсети заполонили ролики падения метеорита. В основном это событие вызывает радость. Правда, ученые еще раз задумались над тем, как можно защититься от подобных явлений в дальнейшем (здесь подробности).

Над Архангельской областью взорвался метеорит

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