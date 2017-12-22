Настасья Самбурская рассталась с мужем из Беларуси?

Новости России. Российские СМИ предполагают, что актриса Настасья Самбурская рассталась с мужем – «Мистером Беларусь» Кириллом Дыцевичем.

Актриса удалила все фото с 24-летним супругом из социальной сети Instagram, где у актрисы 9 миллионов подписчиков.

Пока ни актриса, ни ее супруг информацию не комментировали.

Фото: instagram.com/samburskaya

Однако Настасья в середине декабря опубликовала пост, в котором спросила, стоит ли давать людям второй шанс?

Настасья Самбурская, актриса:

Стоит ли давать людям второй шанс? Или всё же доверие, оказанное вероломному, даёт ему возможность вредить?

Фото: instagram.com/samburskaya

Напомним, что 15 ноября Самбурская опубликовала фото, на котором демонстрировала свое обручальное кольцо, рассказала о прошедшем бракосочетании и отметила, что это не шутка.

«Я любима и люблю, чего и вам всем желаю» (подробности здесь).

В этом же месяце актриса рассказала, что заменила телеведущую Елену Летучую в программе «Ревизорро» и стала новым лицом шоу.