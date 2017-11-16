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Настасья Самбурская стала ведущей вместо Елены Летучей

16.11.2017 - 12:30

Новости России. Актриса Настасья Самбурская сменит Елену Летучую и станет лицом программы «Ревизорро».

Эту информацию в соцсетях подтвердили Самбурская и генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия.

Николай Картозия:
В ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту. Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат. 

Фото: instagram.com/samburskaya

Поиски нового ведущего программы продолжались год.

Актриса Настасья Самбурская попросила телезрителей дождаться первого выпуска шоу и тогда рассказать о всех подробностях.

Накануне актриса вышла замуж за победителя конкурса «Мистер Беларусь» Кирилла Дыцевича – здесь подробнее.

Самбурская опубликовала в соцсетях фото с мужем и показала кольцо. Поклонники актрисы отметили, что молодожены очень похожи и пожелали им любви и понимания.

Фото: instagram.com/kartozz

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