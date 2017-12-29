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Названа причина наезда рейсового автобуса на остановку в Москве

29.12.2017 - 13:56

Новости России. В Москве назвали причину, по которой 29 декабря утром рейсовый автобус вылетел на остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что его водитель пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который буквально подрезал транспортное средство. Обоих участников ДТП сейчас допрашивают. Ранее сообщалось о нескольких погибших, однако информация не подтвердилась. Три человека доставлены в больницу с травмами.

Напомним, схожий случай в российской столице произошел в начале недели, когда в подземный переход у метро «Славянский бульвар» въехал автобус. Тогда погибли четверо.

Названа причина наезда рейсового автобуса на остановку в Москве
Автобус наехал на остановку в Москве
Фото. Автобус наехал на остановку в Москве
Автобус наехал на остановку в Москве
Фото. Автобус наехал на остановку в Москве
Автобус наехал на остановку в Москве
Фото. Автобус наехал на остановку в Москве

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