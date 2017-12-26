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Названа причина смерти Владимира Шаинского

26.12.2017 - 19:19

Новости России. Его звали «Мистер шлягер»: на 93 году ушел из жизни композитор Владимир Шаинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творчество народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР знакомо всем без исключения. На его композициях выросло несколько поколений маленьких телезрителей. Именно Шаинскому принадлежат песни из мультфильмов: «Антошка», «Крошка Енот», «Чебурашка», «Трям! Здравствуйте!» и многие другие.

До начала двухтысячных Владимир Яковлевич жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а оттуда – в США. Последние годы композитор тяжело болел и перенес несколько операций. Однако победить злокачественную опухоль желудка не удалось.

Названа причина смерти Владимира Шаинского

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