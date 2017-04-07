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Названа причина взрыва в Ростове-на-Дону

07.04.2017 - 10:45

Новости России. В России назвали причину ЧП в Ростове-на-Дону возле школы. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, это бытовой конфликт. Взрывоопасный предмет, замаскированный под фонарик, изготовил и подбросил на пути пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростове-на-Дону. Злоумышленник задержан.

Напомним, ЧП случилось накануне рано утром. Сторож школы в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный предмет на улице. Как только мужчина включил фонарик, раздался взрыв.  Человеку оторвало кисть одной руки и три пальца другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа причина взрыва в Ростове-на-Дону

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