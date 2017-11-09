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Названа вероятная причина обрушения подъезда девятиэтажки в Ижевске

09.11.2017 - 20:54

Новости России. Спустя считанные минуты к месту взрыва в Ижевске стали подъезжать машины МЧС, скорой и полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ижевске обрушилась часть жилой многоэтажки

С ними прибыл и глава города.

Первой и наиболее вероятной причиной происшествия был назван взрыв бытового газа. Территорию оцепили. Из аварийного строения провели экстренную эвакуацию. Специально выделенные автобусы развозили людей в пункты временного пребывания, под которые определили две ближайшие школы.

Юрий Тюрин, глава города Ижевск:
Чтобы их разместить, все у нас для этого есть. Спальные места, питание, мы все это организуем для людей из этого дома. Потом, в случае необходимости более длительной эвакуации мы будем решать. Размещение по санаториям, профилакториям.

В это же время специалисты приступили к разбору завалов.

Названа вероятная причина обрушения подъезда девятиэтажки в Ижевске

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