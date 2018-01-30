Названо имя представителя России на конкурсе «Евровидение-2018»

Новости Беларуси. Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении».

Как сообщают РИА Новости, исполнительница начала подготовку к конкурсу.

Юлия Самойлова в соцсетях отметила, что песня, с которой она поедет на конкурс, уже выбрана.

Юлия Самойлова:

Вот и началась подготовка в Евровидению! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем.

Фото: instagram.com/jsvok

Напомним, в нынешнем году конкурс пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне.

Белорусский участник еще не определен. Его имя назовут 16 февраля. В финал национального отбора прошли 11 человек, среди которых украинец Alekseev.