﻿ Названо имя представителя России на конкурсе «Евровидение-2018» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Названо имя представителя России на конкурсе «Евровидение-2018»

30.01.2018 - 16:24

Новости Беларуси. Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении».

Как сообщают РИА Новости, исполнительница начала подготовку к конкурсу.

Юлия Самойлова в соцсетях отметила, что песня, с которой она поедет на конкурс, уже выбрана.

Юлия Самойлова:
Вот и началась подготовка в Евровидению! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем.

Фото: instagram.com/jsvok

Напомним, в нынешнем году конкурс пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне.

Белорусский участник еще не определен. Его имя назовут 16 февраля. В финал национального отбора прошли 11 человек, среди которых украинец Alekseev.

Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018» (читать далее).

Фото: instagram.com/jsvok

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/rybakofficial
Спустя 9 лет. Александр Рыбак подал заявку на «Евровидение-2018»
Фото: eurovision.tv
Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
«Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси
Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша
Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша
Источник фото: скриншот из видео
Организаторы «Евровидения-2018» представили участников, логотип и девиз конкурса
Фото: ebu.ch
Организаторы «Евровидения-2018» назвали место и даты проведения конкурса
Все новости по теме Евровидение 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru