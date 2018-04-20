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Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово

20.04.2018 - 13:06

Новости России. Названо окончательное число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек.  

Как сообщает СК России, расследование причин пожара в Кемерово продолжается. Получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».  

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:  
Выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших.  

Отмечается, что заключения экспертов и проверка всех обращений граждан о пропавших при пожаре людях позволили с точностью установить число погибших. На пожаре погибли 60 человек.  

Ранее были сведения, что жертвами трагедии 25 марта стали 64 человека, 40 из которых – дети.  

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию» (здесь подробнее).  

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