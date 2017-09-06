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Не стоит искать правду в соцсетях: Анфиса Чехова о Стелле Барановской и ее решении

06.09.2017 - 12:17

Новости России. 4 сентября стало известно о смерти актрисы Стеллы Барановской. Женщина умерла в 30 лет от онкологического заболевания.

Подруги актрисы выразили свои соболезнования о потере близкого человека.

У Барановской остался шестилетний сын.

В последние дни жизни актрисы о мальчике заботилась семья певицы Зары – здесь подробнее.

Близкая подруга Стеллы Барановской – телеведущая Анфиса Чехова – написала пост о взаимоотношениях с актрисой и о том, что не стоит искать правду о человека в соцсетях и критиковать решение человека.

Фото: instagram.com/achekhova

По словам Чеховой, некоторые выдергивают информацию из контекста и добавляют к фразам свои домыслы – не стоит искать правду в социальных сетях, потому что у всех своя правда.

Анфиса Чехова, телеведущая:
Чтобы знать наверняка, нужно окунуться в чью-то жизнь с головой, надо узнать человека, настолько близко, чтобы души соприкасались, надо прочувствовать его боль, понять все мотивы его поступков, надо посмотреть на его жизнь его глазами! Много слушать и много чувствовать! И очень-очень много сострадать! Надо полюбить этого человека, принять его таким, какой он есть и перестать думать, что лучше него знаете, как ему жить! Тогда, может, вы чуточку прикоснетесь к правде! Но будьте готовы, что правда – это многослойный пирог! И не факт, что все его слои вам придутся по вкусу!

Анфиса Чехова познакомилась со Стеллой Барановской полтора года назад в Instagram. Актриса в это время проходила первый курс химиотерапии в США. Чехова в посте добавляет, что ей казалось, что она знакома с Барановской много лет. Ей важно было поддержать подругу, которая заболела, потому что важно «идти рука об руку, а не на другой стороне дороги, осуждая и не принимая ее путь».

Фото: instagram.com/zara_music

Анфиса Чехова:
Временами мне было очень трудно, порой хотелось бросить всё и убежать на край света, от этих эмоций и переживаний, которые разрывали меня изнутри! Временами хотелось трясти её и кричать: «Ну послушай же меня! Я же знаю, как для тебя лучше!», но я не знала... Никто не знает, как лучше.

По словам Чеховой, со временем она поняла, что настоящая любовь дает человеку право выбирать. 

Анфиса Чехова:
Как часто она мне говорила: «Это мой Путь! Прими его! Я знаю, как для меня лучше! Просто поддержи меня!» Спасибо, милая, я немножечко научилась давать другому человеку возможность выбирать свою дорогу и следовать ей до конца! Если вам кажется, что вы знаете правду о ком-то... Подумайте о том, знаете ли вы правду о себе?

В 2016 году у Стеллы Барановской диагностировали лейкоз. Ей была назначена химиотерапия, от которой актриса отказалась после нескольких сеансов из-за того, что во время лечения испытывала сильную боль.

Своей историей Барановская поделилась на одной телепрограмме. После заявления актрисы многие обвинили женщину в мошенничестве и обмане по поводу болезни.

Фото: instagram.com/simona280

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