﻿ Неформальный саммит СНГ в Ново-Огарево: повестка встречи | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Неформальный саммит СНГ в Ново-Огарево: повестка встречи

26.12.2017 - 22:10

Новости Беларуси. Настоящее и будущее Содружества в центре внимания лидеров стран СНГ. Кадры из Подмосковного Ново-Огарево, которое вечером 26 декабря стало площадкой для обмена мнениями президентов 9 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В неформальном саммите СНГ принимает участие и Александр Лукашенко.

Белорусский борт номер один приземлился в российской столице несколько часов назад. Сегодня участники встречи подведут итоги российского председательства в СНГ, а также обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях. Вероятнее всего, это будут вопросы экономики, а также влияния внешней политики на безопасность стран региона.

Неформальный саммит СНГ в Ново-Огарево: повестка встречи

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят на встрече лидеров стран СНГ 26 декабря в Москве
Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят на встрече лидеров стран СНГ 26 декабря в Москве
Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Москве 26 декабря
Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Москве 26 декабря
Андрей Шведов о реализации договора о зоне свободной торговли: есть прогресс, но есть и проблемы
Андрей Шведов о реализации договора о зоне свободной торговли: есть прогресс, но есть и проблемы
«Эффективный путь – это совместная кооперация»: итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ташкенте
«Эффективный путь – это совместная кооперация»: итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ташкенте
Создание зоны свободной торговли услугами и общего рынка госзакупок: что обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте
Создание зоны свободной торговли услугами и общего рынка госзакупок: что обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте
Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан
Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан
Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте
Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте
Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября
Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября
Все новости по теме СНГ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru