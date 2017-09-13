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Неудержимая: Мария Шарапова представила в Нью-Йорке свою автобиографию

13.09.2017 - 13:42

Новости России. 12 сентября теннисистка Мария Шарапова представила свою новую книгу «Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня». Презентация автобиографии состоялась в Нью-Йорке.

Теннисистка лично подписывала экземпляры книги, купленные в день премьеры. Очередь за автографом растянулась на несколько десятков метров.

Фото: instagram.com/mariasharapova

В своем Twitter-аккаунте спортсменка призналась, что в день выхода книги хочетот всего сердца поблагодарить всех за поддержку. «Не могу поверить, что после стольких лет вы наконец сможете познакомиться с моими мемуарами».

В книжном магазине, где проходила презентация, были усилены меры безопасности – порядок на мероприятии обеспечивали более десяти охранников.

Фото: instagram.com/mariasharapova

В мемуарах Мария Шарапова рассказала о начале своей карьеры, переезде и жизни в США. Также спортсменка затронула тему своего отстранения от теннисных турниров за нарушение антидопинговых правил.

Чем занималась Мария Шарапова во время годовой дисквалификации

В апреле 2017 года Шарапова вернулась на корт после годовой дисквалификации. Впервые за 12 лет теннисистка не вошла в топ самых богатых мировых спортсменок (подробности).

Фото: twitter.com/MariaSharapova

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