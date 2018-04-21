﻿ На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду

21.04.2018 - 21:38

Новости России. Срочные сообщения в эти минуты приходят из российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На город обрушился мощный шторм. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. От весенней бури уже пострадали несколько десятков человек. Есть жертвы. На одной из строительных площадок погиб мужчина. Закрыты крупные парки города, а также территория выставочного комплекса ВДНХ.

Все экстренные службы приведены в полную готовность. В соцсетях появляются кадры на которых видно, как ветер с лёгкостью переворачивает мусорные баки, заборы, срывает крыши со зданий. Жителям рекомендуется по возможности не покидать свои дома.

Но Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/elena_vdovina_quilt
Ураган и резкое похолодание. На Москву надвигается мощный циклон
Ледяной дождь прошел в Торонто: отменено 400 авиарейсов, без электричества остались 6000 человек
Ледяной дождь прошел в Торонто: отменено 400 авиарейсов, без электричества остались 6000 человек
Фото: instagram.com/j__alexandra
Ледяной шторм в Канаде: тысячи людей остались без электричества, произошло несколько сотен ДТП
Мощные ливни в Краснодаре: затоплены улицы, парализовано движение трамваев
Мощные ливни в Краснодаре: затоплены улицы, парализовано движение трамваев
Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек
Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек
Заблокированы дороги, закрыты школы и аэропорты: шторм «Эмма» принес в Европу новые снегопады
Заблокированы дороги, закрыты школы и аэропорты: шторм «Эмма» принес в Европу новые снегопады
Не менее 15 человек погибли из-за аномальных снегопадов в Японии
Не менее 15 человек погибли из-за аномальных снегопадов в Японии
В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет
В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет
Все новости по теме Погода
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru