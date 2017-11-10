новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Новый клип группы «Ленинград» за сутки посмотрели 2,5 миллиона человек

10.11.2017 - 18:57

Новости России. 9 ноября российская группа «Ленинград» представила зрителям новый клип на песню «Вояж».

За сутки видео набрало около 2,5 миллионов просмотров на YouTube.

Режиссером и продюсером новой работы популярной российской группы стал Илья Найшуллер, который уже работал с Сергеем Шнуровым над видео к песне «Кольщик». Гостевой куплет в песне исполнил рэпер ST.

Сергей Шнуров выпустил новую историю «Ленинграда»

Источник фото: скриншот из видео

Главную роль исполнил молодой российский актер Александр Паль. Он сыграл жестокого вора. Девушку преступника сыграла Ирина Мартыненко.

В ролике много сцен насилия и ненормативной лексики.

Источник фото: скриншот из видео

Клипы «Ленинграда» в последнее время выглядят как настоящие мини-фильмы. В одной из работ коллектива Сергея Шнурова весной 2017 года снялась актриса Светлана Ходченкова.

«Когда-то клипы Ленинграда будут крутить в кино»

Источник фото: скриншот из видео

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова в Минске: что писали о концерте в социальных сетях
Фото: instagram.com/kamenskux
Настю Каменских обвинили в плагиате ее первой сольной песни
Фото: instagram.com/panaiotov
«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова
Фото: instagram.com/selenagomez
Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект
Фото: instagram.com/potupinastya
«Благодаря вашим песням я хожу счастливая»: поклонники об уходе дуэта «Потап и Настя» со сцены
Фото: instagram.com/kamenskux
Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов
Такая отдача от зрителей очень редко: где проходят концерты органной музыки в Беларуси
Такая отдача от зрителей очень редко: где проходят концерты органной музыки в Беларуси
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru