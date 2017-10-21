«Нужно работать лучше»: фигуристке Евгении Медведевой не хватило 0,1 балла до повторения собственного мирового рекорда

Новости России. Фигуристке Евгении Медведевой из России не хватило одной десятой балла до повторения собственного мирового рекорда.

По информации ТАСС, 20 октября в российской столице начался этап Гран-при. Российская фигуристка за вступление в короткой программе набрала 80,75 балла. Этот результат на 0,1 меньше, чем мировой рекорд в данном виде программы. Предыдущее достижение было установлено самой Медведевой в апреле 2017 года.

Как отметила спортсменка, она не следит за десятыми и для нее стало сюрпризом, что ей не хватило совсем немного.

Евгения Медведева:

Значит, нужно работать лучше.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

По словам фигуристки, для нее очень важна работа, которой она занимается каждый день вместе с тренерами, хореографами и родителями.

Евгения Медведева:

Всю жизнь за кем-то я смотрела, старалась научиться чему-то, но главное для меня – не терять индивидуальность.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Евгении – 17 лет. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы. Кроме рекорда в короткой программе, Медведева показала лучший результат в произвольной программе и по сумме баллов.