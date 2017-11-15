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Обнародованы кадры с места крушения самолета в Хабаровском крае

15.11.2017 - 14:37

Новости России. Поисковые работы на месте происшествия завершены. К осмотру приступили следователи. Среди основных версий крушения по-прежнему, неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолета в Хабаровском крае: возбуждено уголовное дело

Пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился в нескольких километрах от аэродрома при заходе на посадку. Жертвами, по уточненным данным, стали 6 человек. Трехлетняя девочка, которая чудом выжила в аварии, находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Обнародованы кадры с места крушения самолета в Хабаровском крае

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