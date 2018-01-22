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Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников

22.01.2018 - 14:41

Новости России. Актриса Елизавета Боярская снялась в откровенной фотосессии.

Снимки были опубликованы на странице фотографа Михаила Тарасова в Instagram. Эффектные фото вызвали резонанс среди поклонников актрисы, которые оценили ее неожиданный образ.

Автор работ отметил, что каждый раз во время съемок актриса его удивляет. В этот раз произошло то же самое. Боярская «приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной сексуальностью, и вдохновила, и ввергла в пучину сметения».  

Фото: instagram.com/tarasovm

Михаил Тарасов, фотограф:
Лиза – шикарная женщина. Я умышленно не говорю – актриса, так как это для меня стоит на втором месте и является лишь вспомогалочкой в работе и общении. И с каждой встречей она из актрисы с экрана и сцены становится всё более живым человеком – со своими недостатками, загонами, заусеницами и трещинами – и это очень круто.

Фото: instagram.com/tarasovm

Порцией снимков Елизаветы в своих соцсетях также поделились визажист и мастер по причёскам. Они отметили, что «в каждой, даже самой милой девушке, живёт маленький бесёнок».

Поклонники актрисы отметили, что на этих фото видна естественная привлекательность Боярской.

Фото: instagram.com/tarasovm

«Глубина и эмоциональность каждого снимка не оставляют равнодушными... А Лиза, про нее можно говорить часами (и только самое хорошее) – это богема, любовь, тепло, трудолюбие, невероятная красота во всех ее проявлениях»,

«Она – моя любимейшая актриса. Как женщина вообще молчу. Пример для подражания»,

«Ах, какая она».

Фото: instagram.com/tarasovm

Летом 2018 года Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев отметят восьмую годовщину бракосочетания. Пара сыграла вместе в нескольких фильмах.

Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино (читать далее).

Фото: instagram.com/hair_vera
instagram.com/grishina.viktoria
Фото. instagram.com/grishina.viktoria
instagram.com/grishina.viktoria
Фото. instagram.com/grishina.viktoria
instagram.com/hair_vera
Фото. instagram.com/hair_vera
instagram.com/hair_vera
Фото. instagram.com/hair_vera

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