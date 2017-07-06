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Один из основателей группы «Секрет» умер от рака печени

06.07.2017 - 13:05

Новости России. 5 июля в возрасте 55 лет скончался один из основателей квартета «Секрет» – Дмитрий Рубин. Он был создателем многих песен группы, сценаристом и музыкантом.

По словам друга Дмитрия – Николая Фоменко, причиной смерти автора стал рак печени. Николай добавил, что это большая трагедия и несправедливость. «Это больно и страшно, потому что человек умер молодым».

Фото: bulanova_fan

В 1983 году Дмитрий был причастен к созданию квартета «Секрет», участниками которого были Николай Фоменко и Максим Леонидов. Название и формат группы были отсылкой к одной из песен легендарных The Beatles.

Для популярной советской и российской группы Дмитрий Рубин напишет песни «Привет», «Алиса», «Старый ковбой», «Именины у Кристины», которые впоследствии станут хитами.

Песни автора также исполняли другие звезды эстрады – Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский, группа «На-На». При участии Дмитрия Рубина было написано более трехсот композиций.

Фото: tatyana.krymova

Кроме музыки, Рубин занимался созданием сценариев для сериалов – «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и другие.

Пользователи соцсетей вспоминают Дмитрия Рубина и его песни. Те, кто знал его лично, пишут, что грустят об утрате.

Не могу сдержать слез! Только 55лет... Как же тяжело... Светлая память...
Выходишь здесь? Ну, будь здорова!
Привет, привет, привет....

Фото: dsolovjev82

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