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Один из предполагаемых террористов – 23-летний уроженец Средней Азии

04.04.2017 - 10:55

Новости России. Россия и весь мир скорбит по погибшим во время взрыва в Санкт-Петербурге. Соболезнования выражают мировые лидеры. В городе на Неве объявлен трехдневный траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. Теракт в питерском метро унес жизни 10 человек. Несколько десятков получили ранения.

По данным спецслужб, речь идет о неустановленном взрывном устройстве. Его оставили в вагоне под сиденьем. Мощность бомбы составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

По имеющейся информации, предполагаемый террорист попал в объектив камер видеонаблюдения.

Это 23-летний уроженец Средней Азии. Он уже объявлен в розыск. Тем временем, Петербургский метрополитен возобновил работу. Там усилены меры безопасности, на всех выходах дежурит полиция, а пассажиры проходят досмотр личных вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из предполагаемых террористов – 23-летний уроженец Средней Азии

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