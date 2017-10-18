новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Официально: Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах

18.10.2017 - 19:29

Новости России. Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».

О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила в письме, отправленном в газету «Ведомости». 

В письме Ксения Собчак подчеркнула, что ей «не все равно, какой станет страна».

Ксения Собчак (цитата из письма, опубликованного на сайте «Ведомостей»):
В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата «Против всех». <…>. Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным (и возможным) в этот политический момент. <…>. Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор. 

В тексте письма обозначены несколько пунктов.

Собчак задает вопросы «Что делать?», «Как делать?», «Почему я?», «Что дальше?». И дает на них ответы.

«Ближайшее время я посвящу формированию моего штаба и приглашаю, более того  прошу, все демократические силы делегировать в него если не представителей, то наблюдателей. Я открыта для консультаций со всеми политическими силами. В самое ближайшее время будут формироваться фандрайзинговые, волонтерские команды, откроется сайт кампании. Мы обещаем, что работа будет полностью прозрачной для граждан и наблюдателей, открытой для всех средств массовой информации, российских и зарубежных», – отмечает Собчак.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Ксения Собчак. Источник фото: instagram.com/xenia_sobchak/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр
В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр
В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов: лидирует Себастьян Курц во главе Народной партии
В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов: лидирует Себастьян Курц во главе Народной партии
В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий
В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий
«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи»: Реджеп Эрдоган об отношениях с США
«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи»: Реджеп Эрдоган об отношениях с США
Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления
Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления
Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом
Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом
Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Парламент Каталонии может объявить о независимости региона
Парламент Каталонии может объявить о независимости региона
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru