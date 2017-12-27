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Олега Табакова ввели в искусственную кому

27.12.2017 - 13:37

Новости России. Известного актера Олега Табакова ввели в искусственную кому.

Как сообщает РЕН ТВ, состояние народного артиста СССР остается стабильно тяжелым. Врачи ввели 82-летнего Табакова в состояние искусственной комы.

Чаще всего данный метод используют для того, чтобы уменьшить нагрузку на органы при тяжело протекающем заболевании.

Информация о госпитализации актера появилась в конце ноября. Спектакли с участием Табакова были отменены. От сыновей актера поступала противоречивая информация о состоянии здоровья руководителя МХТ им. Чехова.

Олег Табаков сам прокомментировал свое состояние – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/people.theatre

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