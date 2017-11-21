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Ольга Бузова станет ведущей нового проекта

21.11.2017 - 10:29

Новости России. 27 ноября пройдет премьера нового шоу «Бабий бунт», одной из ведущих которого станет Ольга Бузова.

По информации ТАСС, всего ведущих будет пять. Кроме Бузовой лицами нового проекта станут Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварнадзе и Елена Абитаева.

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv. Софико Шеварнадзе и Юлия Барановская.

Программа будет выходить на Первом канале.

По информации создателей проекта, ток-шоу будет ежедневным. Ведущие в прямом эфире будут обсуждать актуальные новости.

Несколько недель назад Ольга Бузова дала первый сольный концерт в Минске. Поклонники исполнительницы остались довольны выступлением.

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Фото: instagram.com/buzova86

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