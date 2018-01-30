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Ольга Граф рассказала, почему не поедет на Олимпиаду в Пхенчане

30.01.2018 - 11:47

Новости России. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Играх в Пхенчане.

Как сообщила спортсменка на своей странице в социальной сети, все четыре года после сочинского старта она тренировалась с максимальной самоотдачей. Основная дисциплина, к которой готовилась Граф, была командная гонка преследования. В ней конькобежка рассчитывала на медаль.

Спортсменка отметила, что она негативно отнеслась к решению Международного олимпийского комитета о допуске России на Игры под нейтральным флагом, но Граф все равно собиралась отстаивать честь страны «даже на этих дискриминационных и унизительных условиях».

Фото: instagram.com/grafgafgaf

В конце января сборная узнала, что большинство конькобежцев не смогут принять участие в Играх.

Ольга Граф:
Значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх…

Комиссия МОК признала Ольгу Граф чистым спортсменом.

Фото: instagram.com/grafgafgaf

Ольга Граф:
Мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования».

В связи с этим конькобежка не приняла приглашение МОК на Олимпиаду, которая стартует 9 февраля.

Также спортсменка прокомментировала отстранение лидеров сборной, среди которых Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан. Ольга надеется, что «справедливость восторжествует и ребята смогут отстоять свои права».

Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК (читать далее).

Фото: instagram.com/grafgafgaf

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