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Олимпиада-2018 без сборной России

06.12.2017 - 10:40

Новости России. Международный Олимпийский комитет вынес вердикт по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

Выступить в Пхёнчхане сборная сможет под нейтральным флагом, а в её состав войдут лишь те атлеты, которые не были уличены в употреблении допинга. МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи (подробнее здесь).

Также по итогам заседания в Лозанне членства в комитете лишился президент ОКР Александр Жуков.

Напомним, Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 26 февраля 2018 года.

Международный Олимпийский комитет вынес вердикт по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018

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