«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова

Новости России. 10 ноября стало известно о смерти Михаила Задорнова. Известный сатирик умер на 70-м году жизни.

Писатель боролся с онкологическим заболеванием.

Иосиф Кобзон: Трагично, что такие люди уходят.

Свои соболезнования семье Михаила Здорнова выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал сатирика «незаурядным артистом».

Поклонники сатирика опечалены новостью о его смерти. Они поблагодарили Задорнова за то, что он продлевал зрителям жизнь своим юмором и пытливым умом.