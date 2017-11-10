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«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова

10.11.2017 - 12:11

Новости России. 10 ноября стало известно о смерти Михаила Задорнова. Известный сатирик умер на 70-м году жизни.

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Свои соболезнования семье Михаила Здорнова выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал сатирика «незаурядным артистом».

Поклонники сатирика опечалены новостью о его смерти. Они поблагодарили Задорнова за то, что он продлевал зрителям жизнь своим юмором и пытливым умом.

«Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес» – реакция социальных сетей на смерть известного сатирика.

Фото: instagram.com/lifeofrimma

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