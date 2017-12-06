От бойкота до отправки «одиночек» без триколора: какое решение примет Россия?

Новости России. Покорят ли Олимп? Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранили от участия в Олимпиаде 2018-го года Национальный олимпийский комитет России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло накануне. И сейчас русское спортивное сообщество вырабатывает ответную стратегию – от бойкота до отправки «одиночек» без триколора.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

До начала Зимних игр четырёхлетия осталось 64 дня. Таймер отмеряет время для покорителей спортивного Олимпа. Вот такой обратный отчет. Но для российской команды время замерло еще вчера.

Новости из Лозанны пришли вчера вечером. Их жал весь мир, а особенно россияне. В этот переломный момент, по большому счету, решилась судьба всего олимпийского движения.

Эдакая точка невозврата. Вердикт Международного олимпийского комитета теперь однозначен: как отделяют черное от белого, так и грязное от чистого.

Дмитрий Дащинский, фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр:

Только когда начиналось, например, мы были на сборах в Швейцарии. Разговаривал там с тренерами и спортсменами. Они говорили, что однозначно нужно лишать всю Россию аккредитации. И запретить выступать в соревнованиях международных.

В топку допинг-скандалов подкинули полена экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родчинков. Почти два года назад он стал информатором Всемирного антидопингового агентства, обвинив российских медалистов Олимпиады в Сочи в употребление запрещенных препаратов, а также заявив о государственной системе допинга в России. Так начал разгораться скандал и угасать олимпийские надежды.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

Очень здорово, что во время решения исполкома Международного олимпийского комитета, не восторжествовал, на мой взгляд, тот абсолютно неприемлемый принцип коллективной ответственности. Не могут, как сейчас принято говорить, чистые спортсмены получать наказания, отлучаться от Олимпийских игр из-за атлетов, которые, называя вещи своими именами, попались на допинге.