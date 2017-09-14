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От кровоизлияния в мозг умерла бывшая участница группы Банд'Эрос

14.09.2017 - 18:18

Новости России. Умерла бывшая солистка группы Банд'Эрос Рада Змихновская.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу группы, певица скончалась из-за кровоизлияния в мозг. Во время трагедии Змихновская находилась в США.

Группа Банд'Эрос существует уже 12 лет. Рада Змихновская входила в первый состав коллектива. Покинула группу певица в 2007 году. Официальная причина – беременность.

Самыми известными хитами группы Банд'Эрос являются «Манхэттен», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Про красивую жизнь».

Фото: кадр из клипа «Коламбия Пикчерз не представляет»

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