От кровоизлияния в мозг умерла бывшая участница группы Банд'Эрос

Новости России. Умерла бывшая солистка группы Банд'Эрос Рада Змихновская.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу группы, певица скончалась из-за кровоизлияния в мозг. Во время трагедии Змихновская находилась в США.

Группа Банд'Эрос существует уже 12 лет. Рада Змихновская входила в первый состав коллектива. Покинула группу певица в 2007 году. Официальная причина – беременность.

Самыми известными хитами группы Банд'Эрос являются «Манхэттен», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Про красивую жизнь».