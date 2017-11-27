Павел Воля рассказал историю знакомства с Ляйсан Утяшевой в пятую годовщину свадьбы

Новости России. Павел Воля растрогал подписчиков искренней историей в пятую годовщину свадьбы с гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Пара нечасто делится личными историями. В этот раз Павел дал волю чувствам в соцсетях.

Он рассказал, что с момента свадьбы с Ляйсан прошло уже пять лет. Они отметили это событие прогулкой по Москве.

Пара воспитывает двоих детей – 4-летнего сына Роберта и 2-летнюю дочь Софию. Недавно Павел Воля поделился рисунком сына, где малыш нарисовал всю семью.

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Павел Воля в откровенном интервью программе «Простые вопросы» на вопрос о жене рассказал, что ему повезло.