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Павел Воля растрогал соцсети рисунком сына

14.11.2017 - 16:47

Новости США. Российский комик Павел Воля поделился со своими подписчиками в социальных сетях трогательным фото.

На нем изображена салфетка, на которой 4-летний сын телеведущего и гимнастки Ляйсан Утяшевой Роберт нарисовал свою семью. Пара Утяшева-Воля еще воспитывает двухлетнюю дочь.

Павел Воля:
Роберт Воля. "Семья". 2017г. Салфетка. Гелевая ручка.

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

«Я люблю тебя. И твоего брата. Вы – мои бусинки...»: Instagram-обзор страницы Ляйсан Утяшевой

Комментаторы оценили рисунок мальчика и отметили, что чувство юмора у него, как у отца. «Сразу видно, в какой семейной атмосфере растет ребенок».

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

В программе «Простые вопросы» Павел Воля рассказал, что их семья самая обычная.

«Мы все время в хорошем настроении» – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

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