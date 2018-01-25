«Пела живьём. Безупречно». Какой запомнят Людмилу Сенчину коллеги и поклонники

Новости России. Не стало певицы Людмилы Сенчиной. Народная артистка России скончалась в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге.

Исполнительница умерла после продолжительной болезни, которая длилась полтора года.

«В 45, 48, 50 лет есть такое ощущение, что все еще впереди».

Цитаты певицы о профессии и жизни (читать далее).

Коллеги скорбят о смерти Людмилы Сенчиной. Певец Филипп Киркоров отметил, что, к сожалению, «уходят лучшие». Актер Стас Садальский назвал исполнительницу «негаснущей звездой».

Песни Людмилы Сенчиной были любимы слушателями разных возрастов. Те, кому удавалось лично пообщаться с артисткой, отмечали, что их удивляла «ее скромность, отсутствие даже намёка на звездность, никакой заносчивости и высокомерия».

«Я потом часто о ней вспоминала, когда смотрела на других артистов. И понимала, что она – уникум».

Мы собрали соболезнования о смерти певицы и воспоминания о ней от поклонников.