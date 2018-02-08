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Первая победа российских спортсменов на ОИ-2018

08.02.2018 - 18:13

Новости России. Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова одержали первую победу на ОИ-2018.

В дисциплине дабл-микст спортсмены обыграли сборную Норвегии со счетом 4:3 в свою пользу.

В первом матче дуэт уступил команде США со счетом 3:9. В следующем матче, который состоится 9 февраля, Крушельницкий и Брызгалова сыграют с командой Финляндии.

В матчах второго круга команда США проиграла Канаде – 4:6, Южная Корея уступила Китаю – 7:8, Швейцария проиграла Финляндии – 7:6.

Открытие ОИ-2018 состоится 9 февраля.

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Фото: instagram.com/a_nastasia92
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