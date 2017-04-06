новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Петербургский смертник репетировал теракт две недели

06.04.2017 - 10:12

Новости России. В России 6 апреля пройдут первые похороны жертв теракта в петербургском метро. В списках погибших 14 человек. Около 50, в том числе белорус, до сих пор в больнице.

Тем временем следователи озвучили подробности подготовки атаки. Смертник Акбарджон Джалилов репетировал теракт две недели. Последний месяц жил на съемной квартире. До этого часто менял жилье и паспорта.

Следователи сейчас проверяют его связь с террористической организацией. Пока ни одна группировка ответственность за атаку на себя не взяла. Чтобы обезопасить пассажиров «подземки», правительство России приняло решение о создании групп быстрого реагирования для защиты метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Экспертиза ДНК подтвердила личность террориста, устроившего взрыв в питерском метро
Экспертиза ДНК подтвердила личность террориста, устроившего взрыв в питерском метро
Теракт в метро Санкт-Петербурга
Студент из Петербурга чудом выжил, находясь в трех метрах от эпицентра взрыва в вагоне метро
В Санкт-Петербурге задержаны шестеро пособников террористов
В Санкт-Петербурге задержаны шестеро пособников террористов
У подозреваемого в совершении петербургского теракта проведен обыск
У подозреваемого в совершении петербургского теракта проведен обыск
Обязан был вывести поезд на станцию после остановки состава. Машинист о первых минутах после взрыва
Обязан был вывести поезд на станцию после остановки состава. Машинист о первых минутах после взрыва
Александр Лукашенко: Беларусь готова оказать необходимую помощь России в расследовании взрыва в метро
Беларусь готова оказать необходимую помощь России в расследовании взрыва в метро
Юрий Шушкевич. Источник: ok.ru
Белорус, пострадавший во время теракта в Петербурге, ехал в вагоне, в котором произошел взрыв
СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга
СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга
Все новости по теме Теракт в метро Санкт-Петербурга
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru