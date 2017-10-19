новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Певица Елена Темникова станет ведущей «Дома-2»?

19.10.2017 - 23:10

Новости России. Елена Темникова – популярная певица, финалистка проекта «Фабрика звезд-2» и экс-участница группы Serebro станет новой ведущей «Дома-2». Об этом сообщают российские издания. Они ссылаются на продюсера телепроекта Алексея Михайловского.

Предполагается, что проект несколько обновит формат:

Темникова отправится в большой тур по России, в котором будет набирать новых участников.

Другие детали не разглашаются. Сама Елена информацию пока никак не прокомментировала. Правда, ее поклонники уже стали активно участвовать в дискуссии: стоит кумиру ввязываться в подобную авантюру или нет. Мнений несколько. Одни склоняются к тому, что проект позволит большему числу людей познакомиться с творчеством певицы. Другие просят: «Лена! Не делай этого, не ввязывайся в это болото».

Напомним, в начале 2017 года в социальных сетях появилась информация, что Елена Темникова одна из основных кандидатур, которые могут представить Россию на «Евровидении-2017». Но почему популярная артистка отказалась от столько заманчивого предложения – здесь подробнее.

Елена Темникова. Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Дженнифер Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде
Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью
Фото: instagram.com/ok_googlez
Дочь актера Михаила Кокшенова: у отца инсульт, но он в сознании
Фото: instagram.com/janetjackson
Фотофакт: певица Джанет Джексон после родов похудела на 50 килограмм
Фото: instagram.com/juliaperesild
Алексей Учитель является отцом дочерей Юлии Пересильд: режиссер подтвердил информацию в интервью
Фото: instagram.com/samburskaya
Виктор Дробыш и Настасья Самбурская высмеяли Ольгу Бузову на сцене «Фабрики звезд»
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Рената Литвинова опровергла слухи о свадьбе с певицей Земфирой
Жена Николая Караченцова: у актера обнаружили неоперабельную опухоль в легком
Все новости по теме Звезды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru