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«По юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат»: на Эльбрусе возобновили поиск пропавших белорусских альпинистов

26.01.2018 - 14:44

Новости Беларуси. Продолжаются поиски пропавших на Эльбрусе белорусов. 26 января группа спасателей возобновила операцию в усиленном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работает 10 сотрудников МЧС и три единицы техники. Это две машины повышенной проходимости и ратрак (горная спецтехника на гусеничном ходу). Также увеличилась и зона поисков альпинистов: спасатели патрулируют юго-восточную сторону горы.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:
Сложности при проведении поисковых работ связаны со сложными метеоусловиями, а так же высокой лавинной опасностью. Поисковые работы будут продолжаться по юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат.

Напомню, два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус еще 17 января. Перед подъемом на гору вышли на связь с родственниками, с того момента от них сообщений не поступало.

«По юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат»: на Эльбрусе возобновили поиск пропавших белорусских альпинистов

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