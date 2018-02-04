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Почти 150 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов

04.02.2018 - 17:59

Новости России. Вылеты нескольких самолетов из московских аэропортов в Минск были задержаны из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, в воздушных гаванях российской столицы отменены или приостановлены почти полторы сотни авиарейсов.

Сложности испытывает и наземный транспорт, несмотря на то, что дорожные службы работают в режиме нон-стоп.

Отметим, российская столица и Московская область во власти непогоды уже сутки. Регион атакуют снегопады, метели, ледяные дожди и штормовые ветры. Есть и первые жертвы. Под упавшим деревом погиб человек. Как минимум, пятеро пострадали. К вечеру ситуация только усугубится. Ожидается, что выпадет половина месячной нормы осадков, и это будут сильнейшие февральские снегопады за сто лет.

Напомним, 4 февраля самолет Utair Внуково-Минск вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Почти 150 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов

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