Поднимите ваши руки вверх: «Крошка моя» стала лучшей песней за последние 15 лет

Новости России. 9 июня на премии крупного музыкального телеканала песню «Крошка моя» группы «Руки вверх» назвали лучшей песней последних пятнадцати лет. Награду получил солист группы – певец Сергей Жуков.

Это не единственная награда знаменитой песни конца 90-х. В 1998 году «Крошка моя» получила «Золотой граммофон», а в 1999 году композиция принесла группе победу в «Песне года».

В своем профиле в Instagram Сергей Жуков сказал спасибо поклонникам за любовь к своему творчеству.

Спасибо за 15 лет любви и счастья работать и петь для вас!!!

Подписчики Сергея начали активно поздравлять музыканта с победой и говорить о том, что эта заслуженная награда, которая многих растрогала до слез. Некоторые даже утверждали, что им показалась, что вернулась молодость и «дискотечные годы», а «Олимпийский» еще никого так громко не встречал.

Вместе с композицией группы «Руки вверх» в данной категории были номинированы такие песни как «Часики» Валерии, «Невозможное возможно» Димы Билана, «Жить в твоей голове» Земфиры, «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте и «Спектакль окончен» Полины Гагариной.

На этой же премии певцом года назвали рэпера Тимати, он посвятил свою победу всем молодым артистам и своей маме, которая написала в Instagram, что «ради таких моментов стоит жить».

Певицей года стала Светлана Лобода, а песней года назвали «You are the only one» Сергея Лазарева, с которой артист представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в 2016 году. Лучшим концертным шоу стало представление «Я» Филиппа Киркорова, который недавно с размахом отметил 50-летие.