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Подростки в Перми устроили поножовщину в школе: 12 человек госпитализированы

15.01.2018 - 11:34

Новости России. Утром 15 января в Перми два подростка устроили поножовщину в школе №127.
12 человек госпитализированы.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, учительницу и двух подростков 15-16 лет уже оперируют. 

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Корреспондент местного СМИ 59.ru ведёт хронику событий. По его словам, во время происшествия школу огородили, МЧС развернуло штаб. Учеников эвакуировали. Часть детей самостоятельно убежали в торговый центр «Кит». Охранники ТЦ нажали тревожную кнопку. После объяснения ситуации правоохранительные органы направились в школу.

Фото: 59.ru

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня

Двое подозреваемых задержаны. На месте происшествия работает следственная группа.

Уроки в школе №127 приостановлены.

В краевом ГУ МВД сообщили, что один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Осенью прошлого года в Москве студент колледжа зарезал учителя.

У погибшего преподавателя остались двое детей – здесь подробнее.

Фото: 59.ru

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