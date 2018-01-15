Подростки в Перми устроили поножовщину в школе: 12 человек госпитализированы

Новости России. Утром 15 января в Перми два подростка устроили поножовщину в школе №127.
12 человек госпитализированы.
По информации Министерства здравоохранения Пермского края, учительницу и двух подростков 15-16 лет уже оперируют.
Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе (новые подробности)
Корреспондент местного СМИ 59.ru ведёт хронику событий. По его словам, во время происшествия школу огородили, МЧС развернуло штаб. Учеников эвакуировали. Часть детей самостоятельно убежали в торговый центр «Кит». Охранники ТЦ нажали тревожную кнопку. После объяснения ситуации правоохранительные органы направились в школу.
Фото: 59.ru
Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня
Двое подозреваемых задержаны. На месте происшествия работает следственная группа.
Уроки в школе №127 приостановлены.
В краевом ГУ МВД сообщили, что один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Осенью прошлого года в Москве студент колледжа зарезал учителя.
У погибшего преподавателя остались двое детей – здесь подробнее.