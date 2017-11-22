Полина Гагарина показала, как меняла прическу

Новости России. Певица Полина Гагарина опровергла слухи о своей новой прическе.

Через несколько часов после того, как исполнительница опубликовала фото с побритой налысо головой, Гагарина выложила новый пост.

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом – здесь подробнее.

На видео запечатлен процесс создания прически. Для поклонников певица оставила короткое сообщение.

Полина Гагарина, певица:

Ребята, выдыхайте.

Фото: instagram.com/gagara1987

Одним из хэштегов под записью был «моим добрым людям посвящается». Как отметили подписчики, «многие открыли своё истинное лицо, когда писали комментарии по поводу новой причёски Полины».

Некоторые комментаторы отметили, что у Гагариной отличное чувство юмора.

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша»

«Какая разница! Лысая, не лысая! Полина, ваш голос прекрасен при любом вашем образе!»