новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Наш маленький Олежка, он был целой эпохой: каким запомнят Олега Яковлева

29.06.2017 - 16:30

Новости России. Олег Яковлев ушел на 48 году жизни. Друзья артиста рассказывают: «у него было так много творческих планов, неожиданная болезнь украла у нас друга, брата».

Десять дней назад на своей странице в социальной сети Олег Яковлев поздравлял медиков с профессиональным праздником. «Поздравляю с днем медицинского работника всех своих друзей-врачей, благодаря коим я жив и здоров, а также всех медиков нашей страны».


Источник фото: instagram.com/yakovlevsinger/

По иронии судьбы это фото стало последним.

Врачи давно настаивали на госпитализации, но Олег Яковлев предпочитал лечиться дома. Состояние здоровья артиста ухудшилось в один миг – с диагнозом «двусторонняя пневмония» его экстренно доставили в реанимацию. За жизнь мужчины врачи боролись сутки. Утром 29 июня сердце Яковлева остановилось.

«Спасибо за яркое детство, за эмоции, которых уже не пережить», – пишут в социальных сетях. Коллеги, родные и поклонники на своих страницах в социальных сетях оставляют соболезнования. Многие считают своим долгом рассказать о том, каким человеком и профессионалом был «Олежка» (так вот уже почти 20 лет называют его поклонники группы «Иванушки International»). Олежкой из Иванушек он был и остается в памяти миллионов мальчишек и девчонок, которые выросли на песнях группы.

Каким был Олег Яковлев, каким его запомнят:

Олег Яковлев
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Instagram
Фото. Источник: Instagram
Источник: Twitter
Фото. Источник: Twitter

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Олег Яковлев
«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет
Алексей Баталов последние полгода серьезно болел
Алексей Баталов последние полгода серьезно болел
Фото: ivan.sadovnikov
Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей
В России скончался актер, запомнившийся по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли»
В России скончался актер, запомнившийся по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли»
Роджер Мур
Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур
Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни
Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни
В Москве прощаются с Евгением Евтушенко
В Москве прощаются с Евгением Евтушенко
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru