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Пострадавшим при столкновении поезда и электрички в Москве выплатят компенсацию

10.04.2017 - 10:45

Новости России. Пострадавшим в результате столкновения поезда Москва-Брест и электрички выплатят до 2 миллионов российских рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученных травм.

Напомним, авария произошла поздно вечером 8 апреля на участке Московской железной дороги. В этот момент в составе находились 450 пассажиров. Жертв удалось избежать, однако десятки человек были травмированы. Из них шестеро белорусов. Наша соотечественница по-прежнему находится в московской клинике.

Поезд почти с 6-часовым опоздание прибыл в пункт назначения. В Минске его встречали бригады скорой помощи. После осмотра несколько пассажиров также госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшим при столкновении поезда и электрички в Москве выплатят компенсацию

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