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Появились кадры столкновения пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области

06.10.2017 - 11:55

Новости России. Ночью 6 октября во Владимирской области столкнулись поезд и автобус с пассажирами.

По предварительным данным Следственного комитета, погибли 16 человек, среди которых 1 ребенок. Есть пострадавшие. Крупное ДТП произошло из-за того, что автобус заглох на железнодорожном переезде.

Пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» и автобус с казахстанскими номерами столкнулись около 4 утра. До инцидента около 30 человек успели покинуть транспортное средство.

По информации пресс-секретаря МИД РК, в автобусе находились 55 человек.

Возбуждено уголовное дело.

Мы собрали фото страшной аварии, в которой столкнулись поезд и автобус с пассажирами.

Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Фото. Главное управление МЧС России по Владимирской области
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Фото. Главное управление МЧС России по Владимирской области
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Фото. Главное управление МЧС России по Владимирской области
vk.com/chpdtp33
Фото. vk.com/chpdtp33
vk.com/chpdtp33
Фото. vk.com/chpdtp33
vk.com/chpdtp33
Фото. vk.com/chpdtp33
vk.com/chpdtp33
Фото. vk.com/chpdtp33
Управление МВД России по Владимирской области
Фото. Управление МВД России по Владимирской области
Управление МВД России по Владимирской области
Фото. Управление МВД России по Владимирской области
Управление МВД России по Владимирской области
Фото. Управление МВД России по Владимирской области
Управление МВД России по Владимирской области
Фото. Управление МВД России по Владимирской области
Управление МВД России по Владимирской области
Фото. Управление МВД России по Владимирской области

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