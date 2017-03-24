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«Предложение противоречит смыслу мероприятия». Дистанционное участие Юлии Самойловой в «Евровидении» невозможно

24.03.2017 - 12:16

Новости России. Накануне Европейский вещательный союз выступил с предложением транслировать выступление представительницы России Юлии Самойловой в полуфинале «Евровидения» в прямом эфире по спутнику. В случае если российская участница выйдет в финал песенного конкурса, таким же образом поступить и с ее выступлением в финале.

Соответствующее предложение было опубликовано на сайте EBU и направлено Первому каналу.

Первый канал

отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение».

Об этом заявили в эфире телеканала.

Заявление Первого канала:
Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения». Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом.

Представители телеканала подчеркивают,

что претензий к певице Юлии Самойловой со стороны ЕВС нет.

По правилам «Евровидения» страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия».

Напомним, СБУ запретил въезд российской участнице «Евровидения» на три года (подробности).

Юлия Самойлова

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