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Трагедия в московском колледже: студент убил преподавателя и покончил с собой?

01.11.2017 - 18:29

Новости России. 1 ноября тела преподавателя и ученика были найдены в одном из колледжей в Москве.

Как сообщают РИА Новости, совершеннолетний ученик мог совершить убийства, находясь в состоянии аффекта.

Источник сообщил, что основной версией трагедии пока считается убийство преподавателя учеником и последующий суицид. Расследуется уголовное дело.

По информации психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, нельзя исключать того, что у мальчика могли быть психологические проблемы. Точно установить это поможет психиатрическая экспертиза, проведенная посмертно.

Также нельзя исключать, что между погибшими мог произойти конфликт, который привел к трагедии.

По словам Виноградова, парень мог убить преподавателя, сделать фото и отправить знакомым, а потом понять, что наделал, и покончил с собой.

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