﻿ Путин назвал взрыв в Петербурге терактом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

28.12.2017 - 13:45

Новости России. Все силы российских спецслужб брошены на поиски злоумышленника, устроившего взрыв в петербургском супермаркете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По последним данным, в результате действий подозреваемого пострадали 13 человек. Многие до сих пор находятся в больнице.

Тем временем, произошедшее квалифицировали, как теракт. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с офицерами. Также глава государства дал распоряжение: в случае возникновения опасности для правоохранителей во время задержания преступника открывать огонь на поражение.

Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
Фото. Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
Фото. Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В столице Афганистана прогремело два взрыва: жертвами атак стали 40 человек
В столице Афганистана прогремело два взрыва: жертвами атак стали 40 человек
В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в организации терактов 16 декабря
В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в организации терактов 16 декабря
Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности
Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности
235 человек погибли. Теракт в Египте
Госдеп США: Европе стоит опасаться терактов, особенно в новогодние праздники
Госдеп США: Европе стоит опасаться терактов, особенно в новогодние праздники
Около 100 человек погибли в теракте в Сирии: взрыв прогремел в лагере для беженцев
Около 100 человек погибли в теракте в Сирии: взрыв прогремел в лагере для беженцев
В Афганистане боевики подорвали бензовоз: в зоне атаки оказался пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту
В Афганистане боевики подорвали бензовоз: в зоне атаки оказался пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту
В Бангладеш задержали пилота национальной авиакомпании и троих его сообщников – их подозревают в подготовке теракта
В Бангладеш задержали пилота национальной авиакомпании и троих его сообщников – их подозревают в подготовке теракта
Все новости по теме Теракт
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru