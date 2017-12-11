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Путин прибыл в Сирию и приказал начать вывод российских войск

11.12.2017 - 13:58

Новости России. Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Президент России поручил начать вывод российских войск из Сирии.

По информации ТАСС, Владимир Путин выступил перед военными и поблагодарил их за службу.

Владимир Путин:
Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.

Президент рассказал о победе над террористами в стране и добавил, что если они попытаются нарушить мир в Сирии, то по ним снова будут нанесены удары.

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